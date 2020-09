Mais dois mortos e 231 casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde revela que há mais duas vítimas mortais da doença em Portugal, nas últimas 24 horas, bem como mais 231 casos diagnosticados.

As duas mortes, ambas acima dos 80 anos, registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, bem como 52% dos novos casos.

De acordo com o relatório, 35o pessoas estão internadas nos hospitais com Covid-19, mais um internamento do que ontem, dos quais 44 em cuidados intensivos (mais três do que ontem).

Em todo o país, há neste momento 14.315 casos ativos da doença, mais 86 do que na segunda-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal regista um total de 1.824 mortos e 58.243 casos positivos confirmados.