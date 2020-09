Lisboa. Mulher morre em acidente no Eixo Norte-Sul

Um acidente rodoviário ocorrido esta terça-feira no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, na saída para a Segunda Circular, no sentido Lisboa-Almada, provocu a morte de uma mulher com cerca de 70 anos.

De acordo com fonte da PSP, a mulher morreu numa colisão com quatro carros, não havendo feridos a registar.

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), que anteriormente tinha referido um acidente com seis veículos, acrescentou que houve mais um acidente com duas viaturas, no Eixo Norte-Sul, resultante do choque em cadeia, não havendo também neste caso vítimas a registar, só danos materiais.

O trânsito no local, junto a Telheiras, encontra-se condicionado.

À Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que o alerta para o acidente foi dado às 15:50, confirmando os dados da PSP relativamente ao registo de um morto e à inexistência de feridos.