Alguém que ver Louriçal do Campo a arder. “Um dia destes as coisas vão correr muito mal”

“Incêndios cirúrgicos”

São dez da manhã e a esplanada do café Pôr do Sol está repleta de pessoas sem máscara; ouve-se falar francês. Louriçal do Campo é uma aldeia “como outras, com pessoas pacíficas”, conta Joaquim Domingos, 57 anos uma aldeia que nos últimos anos, ao contrário de outras localidades, tem vindo a ganhar habitantes: pessoas que regressam de Lisboa ou casais que se mudam para lá à procura de qualidade de vida. “Há sempre aquela guerrilha entre um vizinho e outro, mas já se sabe como é.”

O antigo maquinista da CP, que se mudou para aldeia há três anos para tomar conta da mãe, anda a passear o cão. E como para qualquer morador da localidade, o tema dos incêndios é um dos que mais lhe tem passado pela cabeça, nos últimos dias. “A gente para crer tem que ver três vezes. Ainda não vi uma nem duas, nem faço a mínima ideia quem é, nem quais são as circunstâncias em que o fogo acontece”, diz.

Joaquim tem, contudo, uma certeza: “Não são os turistas que vêm aqui passar férias que provocam os incêndios. Também não é os cigarros que deitam os incêndios, a gente não vai a fumar para o meio da mata.”

De acordo com dados a que a Renascença teve acesso, em 2019, dos 458 incêndios no distrito de Castelo Branco, 155 tiveram origem “intencional” (ou seja, origem criminosa), 25 natural, 172 negligente e 106 desconhecida. No fatídico ano de 2017, dos 636 fogos, 213 tiveram origem intencional.

Para Pedro Serra, “é ponto assente” que os incendiários que têm andado a rondar Louriçal do Campo são locais, tendo em conta “os pontos de partida” dos incêndios; um desconhecido “chamaria logo à atenção”, assevera. “Enquanto o culpado não for detido, as pessoas andam sempre perturbadas e muitas vezes até se incrimina o inocente.”

O autarca não duvida que estamos a falar de “fogos postos em sítios cirúrgicos, a que os bombeiros não têm acesso”. Mais: “Não é por acaso que quando os fogos acontecem, acontecem sempre à noite e em dias de vento.” Este padrão preocupa-o, já que também foi assim em 2017 que tudo começou. “Não me lembro, nos últimos anos, de um incêndio que tenha deflagrado durante o dia. Apenas uma vez, um incêndio no tratamento das terras. E foi um acidente.”

Embora assuma que a Polícia Judiciária e a GNR estão a fazer “tudo o que podem”, Pedro Serra diz também que a investigação “demora muito tempo” e defende que é preciso colocar mais meios no terreno. A tudo isto, junta-se outro problema crónico do interior do país: o abandono do território.

“Há muito mais terrenos agrícolas por limpar, apesar da insistência, das multas. Geralmente, a GNR multa só quem consegue identificar. Porque os terrenos em que não se consegue identificar ninguém continuam abandonados e continuam cheios de matéria combustível”, afirma.