Trump vai visitar Kenosha apesar de risco de reacendimento de protestos

O Presidente norte-americano desloca-se a Kenosha (no Wisconsin), esta terça-feira, onde um cidadão negro, Jacob Blake, foi baleado e gravemente ferido pela polícia, um caso que reacendeu os protestos antirracismo e contra a violência policial nos Estados Unidos.

O governador do Wisconsin, o democrata Tony Evers, pediu a Donald Trump para reconsiderar a sua visita, receando um reacender dos protestos e de possíveis tumultos. O pedido foi rejeitado.

A Casa Branca confirmou segunda-feira o anúncio feito no sábado de que Trump ia deslocar-se à cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin (centro-oeste dos Estados Unidos), para se encontrar com os responsáveis policiais locais e “analisar os danos provocados pelos tumultos ocorridos após a denúncia do caso de Jacob Blake.