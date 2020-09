A Rússia ultrapassou um milhão de casos confirmados de Covid-19, tendo sido registadas 4.729 novas infeções, informaram as autoridades de saúde do país.

Com um total de 1.000.048 casos relatados, a Rússia tem o quarto maior número de casos do mundo, depois dos EUA, Brasil e Índia.

Especialistas dizem que o verdadeiro número de vítimas da pandemia é muito maior do que todos os números relatados, devido aos testes limitados, casos perdidos e ocultação de casos por alguns governos, entre outros fatores.

No mês passado, o Presidente anunciou que uma primeira vacina "bastante eficaz" havia sido desenvolvida na Rússia, mas o anúncio foi visto com ceticismo no resto do mundo, pois a fase final dos testes ainda não havia começado.

Vladimir Putin disse que a vacina foi registada na Rússia pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleïa, em Moscovo, em parceria com o Ministério da Defesa russo.

Os investigadores ocidentais lançaram, no entanto, dúvidas sobre o anúncio, tendo alguns argumentado que uma vacina desenvolvida à pressa pode ser perigosa.

Na semana passada, as autoridades anunciaram o início de testes avançados da vacina a 40.000 pessoas.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o último balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.