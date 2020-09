Charlie Hebdo republica caricaturas de Maomé na véspera de julgamento do atentado

A post shared by Charlie Hebdo (@charlie_hebdo_officiel) on Sep 1, 2020 at 2:55am PDT

O número especial do jornal sai para as bancas na quarta-feira, data do início do processo que vai julgar os acusados do ataque terrorista que matou 12 pessoas na redação, mas a edição online com as caricaturas está disponível a partir desta terça-feira.

A capa do jornal contém as gravuras de Maomé publicadas inicialmente pelo jornal dinamarquês "Jyllands-Posten" em 2005 e também uma caricatura feita por Cabu, morto no atentado.