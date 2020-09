Thunder batem Rockets e forçam sétimo jogo

Os Oklahoma City Thunder derrotaram os Houston Rockets, por 104-100, na madrugada desta terça-feira, e empataram a série da primeira ronda dos "play-offs" da NBA, obrigando à realização do sétimo jogo.

Chris Paul e Danilo Gallinari apresentaram-se em grande nível pelos Thunder, com 28 e 25 pontos, cada. Do lado dos Rockets, de nada serviram os 32 pontos de James Harden e os 18 de Robert Covington.

Contudo, o grande destaque da partida foi Russell Westbrook, ainda que pelos piores motivos. Frente à antiga equipa, "Brodie" perdeu uma bola a menos de minuto e meio do final do jogo, com o resultado em 98-98, falhou um cesto com 100-100, perdeu outra posse de bola com 102-100 para os Thunder, a menos de 10 segundos da buzina.

Com a eliminatória empatada (3-3), Thunder e Rockets terão de disputar a passagem às meias-finais da Conferência Oeste num sétimo jogo. O duelo decisivo está marcado para a madrugada de quinta-feira.

Heat adiantam-se frente aos Bucks

No outro encontro da madrugada desta terça-feira, os Miami Heat colocaram-se em vantagem nas meias-finais da Conferência Este, ao vencerem o primeiro jogo frente aos Milwaukee Bucks, por 104-115.

Jimmy Butler foi a grande estrela da partida, ao amealhar 40 pontos. Bam Adebayo também brilhou, com um duplo-duplo de 12 pontos e 17 ressaltos, assim como Goran Dragic, que chegou aos 27 pontos.

Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo roçou o triplo-duplo, com 18 pontos, 10 ressaltos e nove assistências, mas quem mais se destacou foram Khris Middleton, com 28 pontos, e Brook Lopez, com 24.

O segundo jogo das meias-finais entre Heat e Bucks, na "bolha" de Orlando, está marcado para a madrugada de quinta-feira.