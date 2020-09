Thiem segue em frente no US Open

O tenista austríaco Dominic Thiem, segundo pré-designado, garantiu o apuramento para a segunda ronda do ‘Grand Slam’ US Open, ao beneficiar da desistência do espanhol Jaume Munar, quando vencia por 7-6 (8-6) e 6-3.

Depois de um primeiro parcial muito equilibrado e só decidido no ‘tie-break’, o número três mundial ficou ainda mais confortável no encontro com novo triunfo no segundo parcial, mas o espanhol, 105.º, acabou por entregar a eliminatória ao austríaco, ao fim de uma hora e 55 minutos, devido a problemas físicos

Thiem vai medir forças na próxima fase frente ao indiano Sumit Negal, 124.º do ‘ranking’.