João Sousa cai na primeira ronda do US Open

João Sousa deixou o US Open sem portugueses, esta terça-feira, ao ser eliminado na primeira ronda, diante do norte-americano Michal Mmoh.

O melhor tenista português da história, atual número 68 mundial, foi incapaz de impor a superioridade teórica sobre o 186.º colocado do "ranking" ATP. Perdeu em quatro sets, pelos parciais de 6-2, 7-5, 2-6 e 6-1.

Também Pedro Sousa foi eliminado, na segunda-feira, na primeira ronda do piso rápido de Flushing Meadows, pelo local Mitchell Krueger.

O US Open costuma ser o terceiro torneio do Grand Slam do ano, no entanto, em 2020, é o segundo, devido à Covid-19. A pandemia obrigou ao adiamento de Roland Garros para 21 de setembro a 11 de outubro.