"Tsubasa, és tu?" Rio Ave contrata criativo japonês

O Rio Ave anunciou, esta terça-feira, a contratação do médio-ofensivo japonês Ryotaro Meshino ao Manchester City.

"Tsubasa, és tu?", questionam os vilacondenses no Twitter. No site oficial, detalham que o internacional japonês de sub-23 chega a Portugal por empréstimo válido por duas temporadas, com opção de compra.

Ryotaro Meshino, de 22 anos, esteve emprestado, na época finda, ao Heart of Midlothian, da Escócia. Em 21 jogos, marcou três golos e fez uma assistência, de acordo com os dados do site Transfermarkt.com.



O City contratou Meshino ao Gamba Osaka, no início da temporada passada, por um milhão de euros, e emprestou-o de seguida.

