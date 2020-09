"Tsubasa, és tu?" Rio Ave contrata criativo japonês

O Rio Ave anunciou, esta terça-feira, a contratação do médio-ofensivo japonês Ryotaro Meshino.

"Tsubasa, és tu? Prevemos grandes truques e dribles a caminho da baliza. Que bomba", lê-se no Twitter dos vilacondenses, que não dão detalhes sobre o contrato do médio adquirido ao Manchester City.

Ryotaro Meshino, de 22 anos, esteve emprestado, na época finda, ao Heart of Midlothian, da Escócia. Em 21 jogos, marcou três golos e fez uma assistência, de acordo com os dados do site Transfermarkt.com.



O City contratou Meshino ao Gamba Osaka, no início da temporada passada, por um milhão de euros, e emprestou-o de seguida.