O Portimonense empatou a zero contra o Reading, clube da segunda divisão inglesa, num jogo amigável realizado no Portimão Estádio, casa do clube algarvio.

Paulo Sérgio estreou os reforços Júlio César e Maurício, no segundo jogo amigável da pré-temporada, depois de perder contra o Sporting, po 2-1.

Portimonense estreia-se na I Liga a 20 de setembro, em casa, contra o Paços de Ferreira. Reading arranca temporada no próximo domingo, na Taça da Liga.