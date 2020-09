Farense contrata reforço no Irão

Eduardo Mancha, defesa-central de 24 anos, vai ser reforço do Farense para a próxima temporada, sabe Bola Branca.

O defesa chega ao Farense proveniente do Machine Sazi, do Irão. Passou ainda por Malta, ao serviço do Birkirkara, onde se estreou no futebol europeu.

No Brasil, representou o Ceará, Jabaquara e Guarani. O central assina um contrato válido por duas épocas, mais uma de opção.

O Farense, treinado por Sérgio Vieira, continua a constituir a equipa para o regresso à I Liga.