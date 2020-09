Desportivo das Aves inscreve equipa na última divisão distrital

A direção do Desportivo das Aves anunciou, em comunicado, que inscreveu uma equipa sénior na II divisão distrital da Associação de Futebol do Porto.

A equipa da SAD do Aves foi despromovida da I Liga diretamente para o Campeonato de Portugal, por incumprimento dos regulamentos que permitia a inscrição do clube na II Liga, para a qual tinha sido desportivamente despromovida. A direção do clube justifica a inscrição na última divisão distrital com a ausência de expliações por parte da SAD.

"Apesar do desejo de ver a equipa principal de futebol disputar divisões superiores, por parte da Sociedade Anónima Desportiva não é fornecido qualquer tipo de informação. Ora, estando os direitos desportivos entregues a esta, a direção do clube entendeu por bem criar uma nova equipa, de modo a salvaguardar a honra e bom nome do CD Aves", pode ler-se.

O clube esclarece que o calendário da prova será divulgado já na quarta-feira e que "a constituição do plantel, equipa técnica, médica e staff estão definidos e, em breve, esta matéria terá desenvolvimentos".