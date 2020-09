Benfica e Porto ao ataque

Os reforços para o ataque de Benfica e FC Porto são os grandes destaques da imprensa desportiva desta terça-feira.

"Darwin bate recorde", anuncia o "Record". O ponta de lança uruguaio do Almería está a um passo de se tornar a contratação mais cara de sempre do Benfica. Darwin Núñez deverá custar 24 a 25 milhões de euros.

"O Jogo" puxa para capa a chegada do mais conhecido iraniano do futebol português ao FC Porto: "Taremi entra ao ataque". Ponta de lança deixou o Rio Ave e assinou por quatro anos com os dragões. O objetivo é "marcar mais de 20 golos" e "ser campeão nacional e vencer as taças".

Por fim, "A Bola" faz manchete com Bruno Fernandes, que apresenta a nova camisola da seleção nacional e sublinha que ainda tem "de pedalar muito para poder ser comparado a [Cristiano] Ronaldo".