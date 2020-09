Novo Banco diz que auditoria prova "forma transparente e competitiva" da venda de ativos

O Novo Banco disse esta terça-feira que o relatório da auditoria da Deloitte aos seus atos de gestão "confirma a forma transparente e competitiva" com que tem vindo a recuperar o seu balanço, sobretudo através da venda de ativos. "O Novo Banco tomou conhecimento do Relatório da auditoria independente efetuada pela Deloitte. O documento final transmite a clareza e colaboração em que decorreu o processo de análise e confirma a forma transparente e competitiva com que o Novo Banco tem vindo a recuperar o seu balanço", lê-se no comunicado divulgado pela instituição. O banco detido pelo fundo Lone Star acrescenta que a "análise evidencia a importância dos processos de alienação de ativos para a recuperação do balanço do Novo Banco" e que está "empenhado em continuar o caminho traçado que permitirá cumprir na integra as indicações referidas no relatório de auditoria". O Novo Banco diz ainda que o relatório indica "os progressos realizados" nas áreas de controlo interno e cita o comunicado de hoje de madrugada do Ministério das Finanças referentes ao facto de as perdas incorridas pelo banco se deverem a ativos com que ficou do Banco Espírito Santo (BES) e às "insuficiências e deficiências graves de controlo interno" que havia no BES. "As melhorias operacionais alcançadas colocam o Novo Banco numa posição sólida que permite apoiar os seus clientes e a economia portuguesa neste momento crítico da nossa vida coletiva", conclui o comunicado.

A auditoria da Deloitte aos atos de gestão do BES/Novo Banco refere-se ao período entre 2000 e 2018 (ou seja, abarcando quer o período antes quer depois da resolução do BES e criação do Novo Banco), decorre desde o ano passado e deveria ter ficado concluída em julho, tendo sido entregue hoje ao Governo. Hoje de madrugada o Ministério das Finanças disse, em comunicado, que recebeu o relatório da auditoria externa e que esse "será remetido à Procuradoria-Geral da República considerando as competências constitucionais e legais do Ministério Público". Segundo o Governo, o relatório revela perdas líquidas de 4.042 milhões de euros no Novo Banco (entre 04 de agosto de 2014, um dia após a resolução do BES, e 31 de dezembro de 2018) e "descreve um conjunto de insuficiências e deficiências graves" no BES, até 2014, na concessão de crédito e investimento em ativos financeiros e imobiliários. O relatório da auditoria foi entregue pelo Governo ao parlamento, com a menção de confidencial, estando previsto ser divulgado ao público, mas com informação truncada.