Veja as novas camisolas da seleção nacional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta terça-feira, as novas camisolas, principal e secundária, da seleção nacional.

Cristiano Ronaldo e Jéssica Silva são os rostos da apresentação dos novos equipamentos das seleções portuguesas de futebol, que se destacam pelo tom mais "retro" que o habitual.

A camisola principal é em formato pólo, toda vermelha e com parcos detalhes em dourado, com duas riscas pretas e uma verde nas mangas. Os calções verdes estão de regresso pela primeira vez desde 2004.

A secundária é azul turquesa, como em 2016, ano da conquista do Europeu masculino, com riscas horizontais vermelhas, verdes e pretas, a mais baixa das quais flui por toda a parte de trás do equipamentoe. As mangas têm um rebordo preto e a camisola exibe, ainda, uma lista preta ao comprido, de lado. Os calções têm o mesmo esquema de cores.