Renato Sanches divide favoritismo com Croácia

Renato Sanches equilibra a balança do favoritismo frente à Croácia e define já o objetivo de ajudar a seleção nacional a revalidar o título da Liga das Nações.

Em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol, o médio do Lille antevê "um bom jogo", frente a uma "equipa muito boa". Contudo, frisa que o objetivo é derrotar os vice-campeões do mundo.

"Não digo [que sejamos] favoritos, mas também não digo [que sejamos] inferiores. Acho que temos uma grande seleção pretendemos ganhar o jogo e vamos focar-nos nisso, porque o mais importante é ganhar. Renovar o título seria muito especial", vincou o internacional português.

Para Renato Sanches, "é sempre especial" representar a seleção. Contudo, o médio assume que é estranho reunir com a seleção quando "alguns jogadores ainda estão em pré-época" nos respetivos clubes.

Os condicionalismos provocados pela pandemia da Covid-19 também causam estranheza, no entanto, Renato salienta que é questão de hábito: "Temos de nos habituar a este novo estilo de vida. Temos de entrar neste mundo e conseguir substituir o antigo."

Portugal defronta a Croácia, na primeira jornada do grupo C da primeira divisão da Liga das Nações, no sábado, às 19h45, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.