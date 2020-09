"Darwin Nuñez pode ser um dos melhores avançados do futebol atual"

"Trabalhei com ele na época que terminou. Pude constatar que é um miúdo que gosta de trabalhar, de treinar e de aprender. É muito competitivo, em todos os exercícios ele quer sempre mais e mais. Quando treinávamos a finalização, então tinham de tirar-lhe a bola porque ele não descansava. Isso mostra que não estava acomodado apesar de já ser o melhor jogador da equipa, aos 21 anos. Tem grande margem de progressão e pode tornar-se num dos melhores avançados do futebol atual", refere o treinador

O antigo jogador do Benfica e atual treinador era adjunto de Mário Silva na equipa principal e treinou o ponta-de-lança uruguaio que vai ser jogador do Benfica e atesta a tua qualidade, em declarações a Bola Branca .

Nandinho, treinador da equipa B do Almería, acredita que Darwin Nuñez poderá ser dos melhores avançados do futebol atual.

Darwin Nuñez deverá custar ao Benfica perto de 25 milhões de euros. Nandinho acha que Jorge Jesus será decisivo para valorizar o investimento porque qualidade e margem de crescimento não faltam ao dianteiro sul-americano.

"O Darwin vai estar incluído numa grande equipa e penso que se poderá adaptar rapidamente. Já por si tem grande capacidade e jogando numa equipa de qualidade acabará por melhorar ainda mais e aprender com os que já estão no Benfica", diz, antes de afirmar que o jogador poderá dar lucro aos cofres das águias, a longo-prazo.

"O contexto é favorável e ficará ainda mais capacitado no futuro, não tenho dúvidas. No Almería, a equipa jogava em função dele e, no Benfica, terá de se adaptar. Mas no contexto em que está inserido e trabalhando com um treinador que consegue tirar o melhor dos jogadores, ele será um grande reforço para o Benfica e provavelmente o clube irá rentabilizar, no futuro, o dinheiro que está a gastar agora", concluiu.