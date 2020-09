O treino do Benfica de preparação para o jogo particular de quarta-feira frente ao Sporting de Braga decorreu sem a presença de oito internacionais, com Jorge Jesus a chamar cinco jovens aos trabalhos, revelaram hoje os ‘encarnados'.

Na véspera da partida contra o Sporting de Braga, que vai ser disputada no Estádio da Luz, o técnico das ‘águias' já não contou com Rúben Dias, Vertonghen, Waldschmidt, Seferovic, Florentino, Jota, Tomás Tavares e Svilar, todos ao serviço das respetivas seleções.

Para compensar as ausências, foram chamados ao treino do plantel principal os jovens Samuel Soares, Leo Kokubo, João Ferreira, Morato e Gonçalo Ramos, segundo informou o Benfica no seu ‘site' oficial.