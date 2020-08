​Sporting vence Belenenses SAD no adeus ao Algarve

O Sporting venceu este domingo o Belenenses SAD, por 3-1, no estádio do Algarve, na partida que encerrou o estágio de uma semana, no sul do país.



Ao intervalo, aproveitando as desatenções defensivas dos 'azuis', já o conjunto 'verde e branco' vencia por 2-0, com tentos de Pedro Gonçalves (14 minutos) e Tiago Tomás (25), vantagem avolumada no segundo tempo por Sporar (73) antes de Gonçalo Agrelos assinar o 'tento de honra' dos vencidos (85).

O treinador 'leonino', Ruben Amorim, mudou todo o 'onze' que tinha apresentado na sexta-feira no triunfo frente ao Portimonense (2-1), manteve o sistema tático habitual (3-4-3) e incluiu dois reforços nas escolhas iniciais: o guardião Antonio Adán e o médio-ofensivo Pedro Gonçalves, colocado à esquerda de um ataque muito móvel, com Tiago Tomás à direita e Jovane Cabral no meio.

Já no Belenenses SAD, a fazer o primeiro jogo aberto à comunicação social, Petit optou por colocar em campo três caras novas, os médios Afonso Taira e Bruno Ramires e o extremo Miguel Cardoso, numa equipa distribuída em 4-3-3.