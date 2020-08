Santa Sé confirma que Dia Mundial das Missões será assinalado a 18 de Outubro

O Dia Mundial das Missões de 2020 vai ser "celebrado de forma universal" no domingo 18 de Outubro garante a Congregação para a Evangelização dos Povos num comunicado publicado pela sala de imprensa da Santa Sé.

O documento refere que não haverá qualquer mudança no calendário e que esta é uma resposta a "alguns pedidos relativos à celebração" deste dia.

A nota justifica ainda a manutenção da data, alegando que "em muitas Dioceses, a preparação desta Jornada está em curso há algum tempo e continua a ser preponderante a animação missionária do povo de Deus. A fé, de facto, pela sua natureza é missionária e a celebração do Dia Mundial das Missões serve para manter viva em todos os fiéis esta dimensão essencial da fé cristã".

Além disso, a Congregação para a Evangelização dos Povos sublinha no comunicado que "confia no sentido de comunhão e corresponsabilidade dos bispos no que se refere à coleta daquela Jornada a favor das Obras Pontifícias Missionárias que trabalham num contexto universal para um apoio equitativo das Igrejas nos territórios de missão".

A celebração deste Dia Mundial das Missões acontece no terceiro domingo de Outubro. Este ano, o Papa Francisco escolheu como tema "Eis-me aqui, envia-me", que é uma passagem do livro bíblico do profeta Isaías (Is 6, 8).

Na sua mensagem divulgada no passado mês de Maio, o Santo Padre evoca as "tribulações e desafio causados pela pandemia da Covid-19" e propõe à Igreja uma atenção especial a estas circunstâncias que interpelam toda a humanidade".

O documento publicado pelo Papa na Solenidade de Pentecostes poder ser lido aqui.