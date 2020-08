Papa associa-se a celebração do "Jubileu da Terra"

O Papa convidou, no domigno, as comunidades católicas a celebrar, a 1 de setembro, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com a Criação, associando-se à iniciativa ecuménica que assinala a instituição, há 50 anos, do Dia da Terra.

A iniciativa de oração e ação decorre até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, começando com o “Jubileu da Terra”.

“Saúdo as diversas iniciativas, promovidas em várias partes do mundo, entre elas o concerto que decorre hoje, na Catedral de Port-Louis, capital das Maurícias, onde infelizmente se verificou recentemente um desastre ambiental”, disse Francisco, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do ângelus, no Vaticano.

Em Portugal, a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, escreveu uma mensagem respeito desde dia de oração, apresentando-o como “uma oportunidade extraordinária”, no contexto da pandemia de Covid-19, tempo “marcado pelo cuidado com os mais frágeis”.