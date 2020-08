Nakajima reintegrado no FC Porto

Shoya Nakajima foi reintegrado, esta segunda-feira, nos treinos do FC Porto, segundo confirmou o clube na crónica de treino diária.

O medio japonês recusou-se a treinar com a equipa após a paragem da pandemia da Covid-19, e quando voltou aos trabalhos manteve-se à parte. No entanto, Pinto da Costa já tinha anunciado que o jogador poderia ser reintegrado nesta temporada.

"Não se sentia capaz, nem foi capaz de ultrapassar os problemas. Pelo facto de ser estrangeiro e de não perceber nada do que se passava à volta entrou numa autêntica paranoia. Mas não temos pena de morte no FC Porto e claro que ele conta. No princípio da próxima época será reintegrado", afirmou ao "O Jogo", o presidente dos dragões.

Nakajima, de 26 anos, chegou ao FC Porto na última época e somou um golo em 28 jogos disputados. Depois da pandemia, não integrou o grupo de trabalho.

O japonês também não integrou a primeira semana de trabalhos da pré-época. Para além de Nakajima, também Chidozie regressou ao Olival, depois do período de empréstimo no Leganés.

Zaidu Sanusi também se estreou às ordens de Sérgio Conceição, depois de ter sido anunciado como reforço no domingo.

Rodrigo Valente, Mor Ndiaye e João Marcelo são os "reforços" vindo da equipa B chamados por Sérgio Conceição, chamados para colmatar ausência dos internacionais.

Danilo, Sérgio Oliveira e Pepe (Portugal) e Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário (Portugal Sub-21) estiverem ausentes aos serviços das respetivas seleções.



Marco e Fábio Vieira continuam em tratamento às respetivas lesões. O FC Porto volta a trabalhar na terça-feira de manhã.