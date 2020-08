FC Porto anuncia contratação de Taremi

O FC Porto anunciou a contratação de Medhi Taremi, proveniente do Rio Ave. O avançado assina um contrato válido por quatro anos, até 2024.

O ponta-de-lança de 28 anos destacou-se na última temporada, ao serviço do Rio Ave, com 21 golos apontados em 37 jogos disputados, numa caminhada que culminou com a qualificação da equipa de Vila do Conde para a Liga Europa.

O internacional iraniano tinha mais um ano de contrato com os vila-condenses e é o quarto reforço confirmado do FC Porto, depois de Carraça, Cláudio Ramos e Zaidu Sanusi.

O FC Porto é apenas o segundo clube de Taremi na Europa, depois de ter feito praticamente toda a carreira no Irão, ao serviço do Shahin Bushehr, Iranjavan e Persepolis, antes de ter representado o Al-Gharafa, do Catar.

