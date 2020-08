Famalicão admite saída de Toni Martínez para o FC Porto

O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, admite que Toni Martínez possa ser transferido para o FC Porto. Esta segunda-feira, antes do treino dos minhotos, o dirigente fez uma abordagem pragmática às movimentações do mercado e declara que tudo pode acontecer.

"É uma questão de marcado puro e duro. Se pode acontecer? Pode. Como pode acontecer com outros jogadores, porque têm muita qualidade e há procura no mercado desses jogadores", argumenta.

Depois de vender Pedro Gonçalves ao Sporting, por 6,5 milhões de euros (50% do passe), o Famalicão poderá colocar Toni Martínez no FC Porto. O interesse dos campeões nacionais não é uma surpresa para Miguel Ribeiro.

"É normalíssimo que jogadores do nível dos do Famalicão sejam associados a outros grandes clubes. Isso nas nos tira o sono e vamos resolver o que tiver de acontecer", desdramatiza.

Toni Martínez, 23 anos, fez 14 golos, em 39 jogos, na época passada. O ponta de lança formado no Valência, que já teve contrato com o West Ham, tem ligação com o Famalicão até 2022.