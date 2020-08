PCP. DGS está a ser mais "exigente" com Avante! do que com outros eventos

Neste texto, os comunistas queixam-se de que as normas são mais apertadas “particularmente na capacidade e lotação de recintos e espaços fixados” do que as dadas a eventos anteriores e “contrastam seja com os espetáculos que se estão a realizar no país, seja com as feiras do livro actualmente a decorrer em Lisboa e no Porto”.

O PCP já reagiu às indicações dadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) para a realização da Festa do Avante. Numa nota enviada à redação afirma que “contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas”.

O PCP assegura que a festa está a ser preparada “com a garantia de medidas de prevenção e proteção sanitária que salvaguardam o usufruto em condições de segurança e tranquilidade que preenchem e ultrapassam as que existem em múltiplas atividades”. Mais à frente é revelado que o Plano de Contingência vai ser hoje divulgado esta segunda-feira.

A nota intitulada “Defender a democracia e os direitos dos trabalhadores e do povo Realizar a Festa do Avante! em segurança”, termina com um apelo.



Por considerar que as críticas ao evento são “gigantesca operação reacionária que mais que a festa, visa atacar o PCP e, sobretudo, abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo”, o partido liderado por Jerónimo de Sousa apela à mobilização dos comunistas e “de todos aqueles que prezam os valores democráticos” através da presença no evento “em particular no comício de domingo, fazendo dessa presença uma afirmação de liberdade e um ato de resistência e luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo”.



“A Festa do Avante!, um ato responsável organizado com a máxima exigência de proteção que o PCP não descura e promove, é um contributo para afirmar o bem-estar, a saúde e a fruição da vida”, termina o texto.