Festa do Avante! terá 16 mil pessoas e lugares sentados nos concertos

[Em atualização]

No documento divulgado esta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde (DGS), relvela que "a tipologia do evento acarreta diferentes riscos, não só pelo número de participantes mas também pelas caraterísticas, comportamento esperado, local do evento, duração, atividades disponíveis, circuitos de circulação de pessoas, situação epidémica, entre outros múltiplos critérios".

A DGS revela que a participação de membros de várias gerações "implica a potencial exposição de pessoas que pertencem a grupos mais vulneráveis ao vírus SARS-CoV-2". O facto de a Festa do Avante se realizar na Área Metropolitana de Lisboa na AML acarreta "um risco real de que, durante o evento, circulem pessoas infetadas, com ou sem sintomas", alerta o documento.

Principais orientações da DGS:

Ocupação máxima de uma pessoa por oito m2 , em espaços abertos, e de uma pessoa por 20 m2 em espaços fechados.

Utilização de máscara em espaços fechados e abertos para todas as pessoas a partir dos dez anos.

Os espaços destinados a espetáculos devem estar organizados em plateia, com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação mencionadas neste parecer.

Parques de diversões, parques recreativos e similares para crianças, encontra-se interdito.

É permitido o consumo de bebidas alcoólicas, até às 20h00, no espaço de restauração. A regra é excecionada durante as refeições.

Distanciamento físico de, pelo menos, dois metros entre pessoas, em todos os espaços do recinto, salvo se forem coabitantes.

Todos os espaços destinados a atividades específicas devem estar delimitados por uma cercadura e dispor de um sistema de controlo de lotação, de circuitos e fluxos de pessoas e de distribuição de lugares.

Organização deve garantir, a todos os trabalhadores e colaboradores, informação sobre a Covid-19, bem como de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados às respetivas funções.

Proibição de aglomerações ou concentrações, nomeadamente, nas zonas de circulação e nas zonas de maior afluência ou confluência de pessoas.

Automonitorização de sintomas, com abstenção de trabalho ou participação caso surjam sintomas sugestivos da doença

Disponibilização de água, sabão e dispensadores de solução antissética de base alcoólica em diversos locais estratégicos, de fácil acesso a todas as pessoas, bem como contentores para depósito adequado das máscaras descartáveis.

Em conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que "não existe qualquer tipo de discriminação positiva nem negativa" quanto à festa do Avante!. "A DGS não toma decisões de caráter político", sublinhou.

Lacerda Sales adiantou que o trabalho realizado foi "profundo e exigente" e que a DGS "entendeu que devia divulgar o parecer", já que o evento "adquiriu um carácter excepcional, não do ponto de vista técnico mas de impacto social e mediático".

A diretora da DGS, Graça Freitas, informou que "os pareceres baseiam-se em normas universais, no entanto as características do evento ditam ajustamentos que devem ser feitos".