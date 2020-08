Costa garante que regras para o Avante! vão ser divulgadas hoje

O primeiro-ministro disse que as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a Festa do Avante!, organizada pelo PCP, vão ser conhecidas esta segunda-feira.

“A DGS notificou ontem o PCP das regras definidas e as regras vão ser divulgadas hoje no briefing normal [da DGS]. Vão ser divulgadas obviamente”, afirmou António Costa à chegada a Coimbra, onde decorre uma conferência nacional do PS sobre os assuntos relacionados com a pandemia.

Falando na rentrée do PS, o governante deu um apoio implícito à Festa do Avante. “Estamos aqui a demonstrar, nesta nossa conferência nacional, que nada obriga os partidos políticos a pararem a sua atividade desde que todos cumpram as normas de segurança, de forma a fazer continuar a vida sem que a pandemia fique descontrolada”, disse.



Estas declarações contrariam assim a DGS que, no domingo, anunciou a entrega da versão final do parecer técnico sobre a realização da Festa do Avante!, durante a pandemia de Covid-19, remetendo a divulgação do seu conteúdo para o PCP, pois entende que compete à "entidade organizadora" do evento comunista, divulgar o mesmo.

Um pouco antes destas declarações, o PCP afirmou que o parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a Festa do Avante! é mais exigente com esta iniciativa do que com outras, em particular quanto à lotação dos espaços.

Num comunicado do gabinete de imprensa do PCP, os comunistas consideram que estão a ser alvo de "uma gigantesca operação reacionária" e adiantam que ainda hoje irão divulgar o "plano de contingência" que o próprio partido elaborou.

O PCP organiza a Festa do Avante! entre 4 e 6 de setembro, na Atalaia, no concelho do Seixal.



António Costa profere na manhã de hoje uma conferência, como secretário-geral do PS, sob o lema “Recuperar Portugal”, em que falará sobre recuperação económica e combate à pandemia.



A conferência decorre no Convento de São Francisco e é transmitida através das páginas do PS nas redes sociais, naquele que é o primeiro evento dos socialistas após as férias de verão.