Incêndio consome último andar de prédio em Campo de Ourique

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira à tarde, pelas 17h38, no último andar de um prédio habitacional na rua Tenente Ferreira Durão, no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa.

Segundo a Proteção Civil, ao local foram chamados 51 operacionais apoiados por 17 viaturas.

Testemunhas no local relataram a existência de uma explosão, mas a Proteção Civil assegura que não há feridos a registar, tendo os moradores sido retirados do prédio por precaução. Entretanto, as autoridades estão a investigar as causas do incêndio.

Na última sexta-feira, também em Campo de Ourique, um incêndio que ocorreu nas águas furtadas de um prédio fez vários feridos ligeiros e obrigou à evacuação do edifício.