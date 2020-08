Escolas serão responsáveis pela fiscalização das regras sanitárias. “Não podemos pôr um polícia para cada criança”

A Direção-Geral de Saúde está a preparar um manual com regras sanitárias para o regresso às aulas, que “fará ligação entre autoridades locais de saúde e agrupamentos de escolas”, revelou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa, sem avançar uma data para a divulgação das normas.

O manual “colocará todos os intervenientes em comunicação”, ficando definido “quem telefona a quem” caso seja registado um caso positivo de Covid-19 nas escolas, explicou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“Pretende-se que a intervenção nas escolas seja focada e direcionada, para perturbar o mínimo possível o ano letivo”, afirmou Graça Freitas.

A responsabilidade de fazer cumprir as normas será confiada às próprias escolas. “Não podemos pôr um polícia para cada criança”, justificou o secretário de Estado.

As regras serão aplicáveis a todas as escolas, sejam públicas ou privadas.

"No regresso ao trabalho, às escolas, temos de fazê-lo com a maior das cautelas, mas nada poderá nem deverá ser igual ao que aconteceu na primeira fase", afirmou António Lacerda Sales, garantindo que o país está "mais preparado" para fazer face aos riscos que se avizinham com o regresso às aulas.