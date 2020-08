Doentes com Covid-19 em casa vão poder fazer auto-reporte de sintomas

O auto-reporte de sintomas para doentes com Covid-19 a recuperar no domicílio passa a ser possível, a partir desta segunda-feira, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa.

A Direção Geral da Saúde vai publicar, esta segunda-feira, uma atualização da norma 004 acerca da abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2. O objetivo é “aliviar a pressão sobre os profissionais de saúde, como os médicos de família”.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que o auto-reporte será possível, mas com critérios. O doente deve ter possibilidade de aceder à plataforma Trace COVID-19, idade inferior a 60 anos, estabilidade clínica e consentimento informado, entre outros critérios.

“A pessoa que cumpra os critérios fica capaz de ir à plataforma reportar os sintomas ou falta deles”.

Segundo a DGS, a Trace COVID-19 é uma "ferramenta de suporte aos profissionais de saúde dos Cuidados de Saúde Primários, incluindo as Equipas de Saúde Pública e Autoridades de Saúde, para que, através de um conjunto de tarefas geradas pelo sistema, implementem o seguimento clínico efetivo e as medidas de Saúde Pública adequadas a doentes com suspeita ou confirmação de COVID-19".



Além de poder reportar os sintomas autonomamente, o doente passa a poder também comunicar quando tem dois testes negativos, para que possa ter alta de forma mais célere.

Até agora, a monitorização dos sintomas era feita por via telefónica, pelos médicos dos centros de saúde.