Covid-19 por concelho. Lisboa ultrapassa os cinco mil infetados e há duas novas entradas

Do total de município, oito registam um decréscimo no número de casos confirmados - Alfândega da Fé, Almeirim, Alpiarça, Beja, Cadaval, Lourinhã, Caldas da Rainha e Pombal.

Dados divulgados esta segunda-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) , revelam que há 267 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

A DGS optou por suspender a atualização diária da caracterização demográfica dos casos confirmados, que passou a ser alvo de uma revisão semanal, publicada à segunda-feira.

Os dados divulgados, dão conta de apenas 91% do total de casos, registado em Portugal. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.





Distribuição geográfica dos casos de Covid-19 em Portugal