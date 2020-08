Amadora. Homem detido por agredir e fechar mulher em edifício devoluto durante dois dias

A PSP deteve um homem de 27 anos na Amadora, na passada quinta-feira, por sequestrar e “agredir violentamente” a sua companheira, fechando-a num edifício devoluto durante dois dias, anunciaram esta segunda-feira as forças policiais.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP avançou que o detido é suspeito dos crimes de violência doméstica e sequestro agravado contra a mulher de 35 anos, praticados no interior das instalações devolutas de um antigo colégio do centro da cidade, que eram usadas como residência.

De acordo com o Cometlis, a mulher ficou fechada naquele edifício, entre os dias 25 e 26 de agosto, com uma corrente e um cadeado.

As forças policiais acrescentaram que o casal estaria a viver naquele local desde o início do mês e não havia relatos de violência doméstica no passado.

As autoridades salientaram ainda que a mulher foi transportada para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.

O homem foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação de obrigação de afastamento e proibição de contactos com a vítima.