OMS condena desvalorização da morte de idosos. "É uma bancarrota moral"

Conceicao Santos

31 ago, 2020 20:04

a nossa sociedade, é constituida maoritariamnete por gente sem palavra e sem principios e sem respeito pelos outros. Há dias, um individuo (em idade de trabalho e provavelmente desenfiado ou desempregado andava a passear.podia ter ido para o sentido inverso paa o campo, mas optou por ir para o meio dois carros e poluição ( a arranjar confusão) Chegou a uma passadeira e carregou no botão.tinha tempo de aguardar um momento mais sossegado para continuar o passeio, mas optou por mandar parar quem trabalhava, e o primeiro foi um camião frigorifico carregado (40 t) como estava perto da rotunda, ficou com a traseira a bloquear a rotunda toda, prararm 12 veiculos. é esta a ecologia que esta gente que (pratica desporto no meio dos carros)defende .Imaginem a quantidade de ferodo e fumo que ali ficou por aquele que andava a passear no meio do transito, quando tinha o campo ali tão perto.