Índia volta a passar a barreira dos 78 mil casos em 24 horas

A Índia registou 78.512 novos casos de infeção em 24 horas, um número ligeiramente inferir ao do dia anterior, quando bateu o recorde mundial.

No domingo, as autoridades de saúde reportaram 78.761 infetados pelo novo coronavírus. O anterior recorde diário tinha sido estabelecido a 17 de julho pelos Estados Unidos, quando diagnosticaram 77.638 contágios.

A pandemia provocou 971 mortes em 24 horas, elevando para 64.469 o número total de óbitos.

A Índia acumula agora 3,6 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia e é o país com a mais rápida propagação da doença no mundo, ultrapassando as 75 mil novas infeções diárias há cinco dias consecutivos.

É o terceiro país do mundo com o maior número de infeções, atrás de Estados Unidos e Brasil, e o quarto com o maior número de mortos, precedida por aqueles dois países e o México.

Entre os países mais duramente atingidos, o Peru é aquele que regista o maior número de mortes em proporção da população, com 87 óbitos por 100.000 habitantes, seguindo-se a Bélgica (85), Espanha (62), Reino Unido (61), e Itália (59).



A pandemia provocada pelo novo coronavírus causou pelo menos 843.149 mortes no mundo, desde que foi detetada pela OMS, na China, em finais de dezembro, segundo um balanço feito pela AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.