Governador de Portland apela a fim da violência após mais uma morte em confrontos

O governador de Portland, no Oregon, disse que as autoridades da cidade se estão a preparar para uma nova escalada na violência. Ted Wheeler falava numa conferência de imprensa após o registo de mais uma morte durante os protestos, no último fim de semana.

Lovell avançou que ainda estava a ser determinado se o disparo fatal está ligado a confrontos entre um grupo de apoiantes pró-Trump e manifestantes antirracismo.

Vídeos nas redes sociais mostram apoiantes de Trump a passear pela baixa da cidade, dentro de carrinhas, a disparar armas de paint-ball para o ar e a lançar sprays químicos contra os manifestantes que se encontravam nas ruas.

As autoridades não identificaram a vítima mortal, mas o jornal New York Times avançou que se trata de um homem pertencente ao grupo de extrema-direita “Patriot Prayer”. No domingo, o líder do grupo sedeado em Portland, Joey Gibson, confirmou a informação.

“Amamos o Jay, ele tinha um coração enorme. Que Deus o abençoe e a vida que teve”, escreveu Gibson nas redes sociais.

No mesmo dia, Donald Trump partilhou uma fotografia de Jay Bishop, descrevendo-o como “um bom norte-americano que amava o seu país e apoiava a polícia. Ele foi morto em Portland pela ANTIFA. Descansa em paz, Jay”.