China regista 17 casos, todos oriundos do exterior

A China atingiu 15 dias consecutivos sem registar casos locais da Covid-19, já que os 17 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas são todos oriundos do exterior.

A Comissão de Saúde da China detalhou que os casos importados foram diagnosticados nas cidades de Xangai e Tianjin e nas províncias de Fujian, Shanxi, Zhejiang, Guangdong e Shaanxi.

As autoridades informaram ainda que, nas últimas 24 horas, 24 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país asiático se fixou em 237, incluindo quatro em estado considerado grave.

Desde o início da pandemia, a China registou 85.048 infetados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

As autoridades referiram que 814.852 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 7.190 permanecem sob observação.

A pandemia já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.