Clippers apuram-se para as meias-finais do "play-off" da NBA

Os Los Angeles Clippers garantiram o apuramento para as meias-finais do "play-off" da Conferência Oeste, depois de terem batido os Dallas Mavericks, no domingo, no sexto jogo da 1.ª ronda, por 97-111.

Foi a quarta vitória dos californianos, que eliminam os Mavericks, por 4-2. Kawhi Leonard, com 33 pontos, 14 ressaltos e sete assistências, liderou os Clippers. Dallas despede-se, apesar da exibição de Luka Doncic: 38 pontos, nove ressaltos e nove assistências.

A equipa de Los Angeles aguarda, agora, pelo desfecho da eliminatória entre Denver Nuggets e Utah Jazz para conhecer o adversário que terá pela frente nas meias-finais do "play-off". Os Nuggets derrotaram os Jazz, no domingo, por 107-119, empatando a série a três. Tudo será decidido na "negra", ao sétimo jogo.

No primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este, os Boston Celtics bateram os Toronto Raptos, por 94-112.

NBA

"Play-offs"

Conferência Este

Meias-finais, 1.º jogo

Toronto Raptors-Boston Celtics, 94-112 (0-1)

Conferência Oeste

1.ª ronda, 6.º jogo

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers, 97-111 (2-4)

Utah Jazz-Denver Nuggets, 107-119 (3-3)