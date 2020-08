Vitória de Setúbal desiste da Liga Revelação

O Vitória de Setúbal anunciou, em comunicado, que desistiu da participação na Liga Revelação com a sua equipa sub-23, depois da despromoção da equipa principal ao Campeonato de Portugal.

"A medida deriva de uma decisão superior, que relegou a equipa profissional para o Campeonato de Portugal, que assim, e sem prejuízo do processo em curso a decorrer no TAD, terá que equacionar e redefinir novas estratégias e pressupostos desportivos, financeiros e logísticos, considerando as prioridades a definir", diz.

O clube sadino lamenta "pela decisão que prejudicou todo um projeto e os profissionais nele envolvidos", e explica que inscreveu uma nova equipa nas divisões distritais da Associação de Futebol de Setúbal.

"A direção do Vitória FC, informa que ontem oficializou a filiação de uma equipa sénior na Divisão II do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Setúbal, de forma a permitir uma continuidade e transição no projeto da Formação dos jovens atletas formados no clube, em detrimento dos sub-23", termina.