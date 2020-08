Sequeira quer melhorar registo da temporada passada

Nuno Sequeira, lateral da equipa do Sporting de Braga, quer melhorar a sua forma individual em relação à última temporada. Em entrevista aos meios oficiais do clube, o defesa traçou os seus objetivos da nova época.

"O objetivo de quem está no Braga é fazer melhor época após época. Eu não fujo à regra e espero fazer melhor do que na época passada“, diz.

O defesa é um dos mais experientes do plantel e arranca a quarta temporada no Braga. Sequeira diz que o plantel está a assimilar as ideias do novo treinador, Carlos Carvalhal.

"Toda a gente conhece as ideias do treinador. É um treinador que gosta de um futebol atacante, atrativo e com posse de bola. São essas as ideias que o treinador passa para nós. Claro que para os jogadores dá muito mais prazer um treinador com essa filosofia porque tira partido das qualidades dos jogadores”, acrescenta.

A pré-época "está a ser positiva" e fisicamente "muito exigente". Sobre os reforços, Sequeira diz que o clube contratou jogadores com muita qualidade.

“São jogadores com muita qualidade. Nem preciso de falar de nomes porque toda a gente sabe que são jogadores experientes. O nosso papel aqui é integrá-los o mais rápido possível para que eles possam tirar partido das suas qualidades e ajudar o grupo”, termina.