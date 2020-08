Santa Clara reforça-se com internacional pela Venezuela

O Santa Clara anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Mikel Villanueva. O central, internacional pela Venezuela, assina por duas temporadas, depois de ter deixado o Málaga, da segunda divisão espanhola.

Contratado pelo Málaga em 2015, ao Deportivo Lara, Villanueva esteve com o clube na liga principal, em 2016/17, depois de uma temporada a jogar na equipa B. Seguiram-se empréstiomos ao Cádiz, ao Reus e ao Nástic.

Villanueva ocupa a vaga deixada em aberto por César, transferido para o Farense, no plantel do Santa Clara. Daniel Ramos conta, anda, com Fábio Cardoso e João Afonso para a posição.

O central venezuelano junta-se aos reforços já confirmados Mansur, Júlio Romão, Jean Patric, Gustavo Viera e André Mesquita.