Paços de Ferreira anuncia Suahele

O Paços de Ferreira anunciou a contratação do defesa David Suahele, proveniente do Vitória de Guimarães.

O lateral-esquerdo de 23 anos chega ao Paços para se estrear na I Liga, depois de ter representado o Farense na última temporada, no segundo escalão.

Suahele passou pela formação do Sporting, Boavista e FC Porto.

O defesa já está há alguns dias a trabalhar com a equipa orientada por Pepa e foi até utilizado no amigável de sábado contra o Sporting de Braga, antes de ser anunciado como reforço.

Pepa conta com três laterais-esquerdos no plantel durante a pré-época: Simão Rocha, que regressa de um empréstimo no Amarante, Oleg e Suahele.