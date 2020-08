Nova direção da Liga tomou posse

Tomou posse, esta sexta-feira, a nova direção da Liga, na sede do organismo, no Porto.

FC Porto, representado por Ricardo Martins, Sporting CP, representado por José Carlos Oliveira, e Rio Ave FC, representado pelo presidente António Silva Campos, mantêm-se na direção.



Para a temporada de 2020/21, tomaram posse o Boavista FC, representado pelo presidente Vitor Murta, e o Farense, na pessoa do presidente João Rodrigues.

Braga e Benfica teriam direito a integrar a direção, de acordo com a classificação alcançada na época passada. No entanto, o Benfica demitiu-se na temporada anterior e o Braga recusou o convite formulado no ano passado. Demissão e declinação válidas para o todo o mandato da direção da Liga presidida por Pedro Proença.

No que toca aos emblemas que participam na II Liga, tomaram posse Horácio Bastos (presidente da UD Oliveirense), Henrique Sereno (presidente do Vilafranquense) e Victor Seabra Franco (presidente do Casa Pia AC).

A direção da Liga Portugal é ainda composta pelo presidente do organismo, Pedro Proença, e pela Federação Portuguesa de Futebol, representada pelo vice-presidente José Couceiro.