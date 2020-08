Liga Europa. Presidente do Rio Ave confiante em "presença na ronda seguinte"

O presidente do Rio Ave mostrou-se confiante que a sua equipa vai superar o Borac na segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, em 17 de setembro, na Bósnia-Herzegovina.

O adversário, que terminou o campeonato da época passada da Bósnia Herzegovina na quarta posição, foi hoje colocado na rota do Rio Ave no sorteio que aconteceu na sede da UEFA, ditando que a eliminatória, a uma mão, será disputada em Banja Luka.

“Temos pela frente um adversário de respeito. Se aqui está, é porque tem qualidade, e devemos estar preparados. O Rio Ave já demonstrou capacidade para vencer em terreno adverso e acredito que, pela qualidade e ambição do grupo, tudo faremos para vencer este jogo e conseguir a presença na ronda seguinte", disse António Silva Campos.

O dirigente, em declarações ao sítio do clube, frisou, ainda assim, as dificuldades que espera, lembrando que o Borac “nunca perdeu em casa para as competições europeias”.

“Além disso, tem outro ritmo competitivo neste momento, pois já realizou cinco jornadas do seu campeonato e venceu na primeira pré-eliminatória [1-0, frente ao FK Sutjeska, de Montenegro]”, lembrou.