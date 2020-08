Covid-19. Jogadores do Arouca condicionados ao percurso entre casa e local de treino

O Arouca não equaciona, por agora, pedir o adiamento do jogo da 1.ª jornada da II Liga, apesar do aumento de casos de Covid-19 no concelho. São já 131 os casos ativos, informação confirmada pela Câmara Municipal de Arouca, numa nota enviada à Renascença.

O presidente do clube, Carlos Pinho, explica que todos os cuidados estão a ser levados ao limite, para que o plantel e todo o "staff" do Arouca não seja atingido pelo surto de Covid-19. "As pessoas estão avisadas que devem fazer o percurso de casa para o estádio e não devem circular na rua", revela.

Na ronda inaugural, o Arouca joga fora de casa com o Estoril-Praia. Na semana seguinte defronta em casa o Leixões. Nestas declarações a Bola Branca, Carlos Pinho mostra-se confiante de que, apesar da forma galopante como surto de Covid-19 tem evoluído no concelho, o Arouca não terá que pedir o adiamento dos primeiros jogos.

"Não será necessário [adiar jogo da 1.ª jornada], porque estamos a tomar todas as precauções", justifica.



Ao que a Renascença apurou, a equipas da I e da II ligas vão realizar testes à Covid-19, 48 horas antes do início das competições, o que implica que também os jogadores do Arouca serão submetidos ao despiste da doença.

Isto apesar de, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde para as competições desportivas, os testes à Covid-19, no futebol, terem deixado de ser obrigatórios, por se tratar de uma modalidade considerada de risco médio de transmissão de Covid-19. No entanto, em casos de jogos entre equipas de zonas com transmissão comunitária, é exigido um teste 48 horas antes da competição, como aconteceu nas dez jornadas finais da I Liga, na temporada passada.