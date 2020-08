​Covid-19. Equipas da I e da II ligas fazem teste 48 horas antes da 1.ª jornada

As equipas da I e da II ligas vão fazer teste à Covid-19, 48 horas antes da 1.ª jornada da respetiva competição. Apesar das normas da Direção-Geral da Saúde não preverem a obrigatoriedade da realização de teste, por considerar o futebol uma modalidade de risco médio de contágio, a Liga, por proposta do Sporting, vai promover o despiste antes do arranque das competições profissionais.



Ao que a Renascença apurou, todos os atletas farão testes dois dias antes do arranque da época. partir da 2.ª jornada, os clubes irão realizar testes aleatórios a dois ou três jogadores que tenham sido titulares na jornada anterior.

Os testes à Covid-19 foram obrigatórios nas últimas dez jornadas da época passada, após a retoma da I Liga, antes de cada jogo. No entanto, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde para as competições desportivas, publicadas na semana passada, os testes à Covid-19, no futebol, deixam de ser obrigatórios, por se tratar de uma modalidade considerada de risco médio de transmissão da doença.

O teste só é obrigatório em casos de jogos entre equipas de zonas com transmissão comunitária. Nessas situações, a DGS exige um teste 48 horas antes dos jogos.

A II Liga arranca já no fim de semana de 13 de setembro e a I Liga no fim de semana de 20 de setembro.