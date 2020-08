Vítor Pereira reforça liderança na liga chinesa

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu o Tianjin Ted, esta segunda-feira, por 4-1, na oitava jornada do campeonato chinês.

O brasileiro Oscar foi a grande figura da partida, com duas assistências e um golo, apontado aos 82 minutos.

A vitória do Shanghai começou a ser construída com um golo de Akhmedov, aos 29 minutos, assistido por Oscar. Hulk dilatou a vantagem em cima do intervalo, aos 45 minutos de jogo.

Frank Acheampong falhou um penálti para o Tianjin Teda, aos 47 minutos, em cima do intervalo.

O internacional austríaco Marko Arnautovic dilatou a vantagem aos 72 minutos, também assistido por Oscar, que marcou o quarto golo, aos 82 minutos.

Mesmo em cima do final da partida, Zhao Hunglue reduziu, aos 93 minutos de jogo.

Vítor Pereira segue invicto no grupo B da liga chinesa, em primeiro lugar, com 20 pontos somados, mais seis do que o Beijing Guoan.