Uma história de amor à camisola. Immobile renova "para a vida toda" com a Lazio

Ciro Immobile renovou com a Lazio até 2025. "Optou pela Lazio para a vida toda", resume o diretor-desportivo do clube, Stefano De Martino.

O ponta de lança, de 30 anos, terá 35 quando terminar o novo vínculo. "Foi uma escolha profissional, de coração e familiar", detalha o dirigente. Melhor marcador da Serie A, com 36 golos, Immobile tinha várias ofertas, mas optou por permanecer no clube que representa há quatro épocas.

O internacional italiano que começou a carreira na Juventus nunca conseguiu afirmar-se na equipa de Turim. Os 28 golos marcados pelo Pescara na época 2010/11 despertaram interesse do Génova, mas o avançado não teve grande sucesso no clube e rumou ao Torino, onde se reencontrou com os golos (23) e foi o máximo goleador da Serie A.

Depois de passar por Dortmund (10 golos) e Sevilha (quatro golos em meia época), Immobile regressou ao Torino, por empréstimo dos espanhóis. Em 2016 foi contratado pela Lazio, onde tem 178 jogos e 125 golos marcados.