Neymar garante que não sai do PSG

É o próprio Neymar que deixa a garantia de que vai continuar no Paris Saint-Germain. Mais do que a garantia, o internacional brasileiro manifesta o desejo de permanecer no clube francês, apesar de todos os rumores que apontavam para a possibilidade de regressar ao Barcelona.

"Eu fico aqui e espero voltar à final da Champions", disse o jogador, em declarações à revista do PSG, na qual é manchete.

Neymar, de 28 anos, tem contrato até 2022 e vai iniciar a quarta época no clube parisiense. O jogador recusou renovar o vínculo, uma situação que aumentou as suspeitas de que poderia estar de saída para regressar ao Barça, que em 2017 o trasnferiu para França a troco de 222 milhões de euros.